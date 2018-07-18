Александр Бурков забрал в Омск ещё одного уральского эсера

Бывший глава предприятия Манвел Мажонц решил сменить место работы и написал заявление по собственному. Накануне вечером, 17 июля 2018 года, совет директоров «Омскэлектро» уже утвердил Жуковского врио руководителя. Сегодня он будет представлен коллективу акционерного общества, а с 19 июля приступит к своим обязанностям.

Стоит отметить, что Андрей Жуковский — уроженец Екатеринбурга . Он окончил Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ-СИНХ) по специальности «менеджмент и международные экономические отношения», а также аспирантуру. Жуковский — кандидат экономический наук и полуфиналист конкурса «Лидеры России» для молодых управленцев. С декабря 2011 года — депутат Свердловского Заксобрания, где он возглавлял фракцию «СР». Женат, воспитывает четверых детей.

Кроме того, руководителем областного телеканала в Омске был назначен журналист из столицы Урала Артём Серов. В Свердловской области он занималсябрендовым проектом эсеров «За справедливое ЖКХ».