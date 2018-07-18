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Александр Бурков забрал в Омск ещё одного уральского эсера
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Александр Бурков забрал в Омск ещё одного уральского эсера 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Депутат Заксобрания Свердловской области, член партии «Справедливая Россия» Андрей Жуковский назначен временным гендиректором АО «Омскэлектро», сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе администрации города Омска.
Бывший глава предприятия Манвел Мажонц решил сменить место работы и написал заявление по собственному. Накануне вечером, 17 июля 2018 года, совет директоров «Омскэлектро» уже утвердил Жуковского врио руководителя. Сегодня он будет представлен коллективу акционерного общества, а с 19 июля приступит к своим обязанностям.
Стоит отметить, что Андрей Жуковский — уроженец Екатеринбурга. Он окончил Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ-СИНХ) по специальности «менеджмент и международные экономические отношения», а также аспирантуру. Жуковский — кандидат экономический наук и полуфиналист конкурса «Лидеры России» для молодых управленцев. С декабря 2011 года — депутат Свердловского Заксобрания, где он возглавлял фракцию «СР». Женат, воспитывает четверых детей.
Напомним также, что Жуковский — уже не первый уралец, который переехал работать в Омскую область. Ранее врио губернатора региона стал руководитель Свердловского регионального отделения «Справедливой России» Александр Бурков. В июне 2018 года, выиграв конкурс, министерство природных ресурсов и экологии Омской области возглавил ещё один эсер — депутат гордумы Екатеринбурга Илья Лобов.
Кроме того, руководителем областного телеканала в Омске был назначен журналист из столицы Урала Артём Серов. В Свердловской области он занималсябрендовым проектом эсеров «За справедливое ЖКХ».
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