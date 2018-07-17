Москва стала лидером в области государственно-частного партнерства в России

На Московском урбанистическом форуме (МУФ) в парке «Зарядье» состоялась конференция «ГЧП для города: как партнерство с бизнесом помогает расти и развиваться». Министр Правительства Москвы , руководитель Департамента экономической политики Владимир Ефимов рассказал о развитии механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в мегаполисе.

Москва , как и все крупнейшие мегаполисы мира, сталкивается с глобальными вызовами, связанными с развитием инфраструктуры, необходимостью создания высокопроизводительных рабочих мест, модернизации производственных мощностей. Одним из эффективных механизмов решения задач подобного масштаба является государственно-частное партнерство, — сказал Владимир Ефимов. — Столица три года подряд является лидером в области развития ГЧП в России и одна из первых начала использовать такие инструменты».

Объем контрактов Москвы по проектам ГЧП с 2013 года составил более 815 миллиардов рублей. Крупнейшие направления — контракты жизненного цикла, проекты строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) и автодорожные концессии.

«Наряду с традиционными инструментами государственно-частного партнерства Москва применяет и нестандартные механизмы. Например, в октябре 2017 года мы впервые в России заключили офсетный контракт в сфере промышленности. Суть партнерства в том, что город заключает с поставщиком контракт сроком до десяти лет на поставку востребованной продукции с обязательствами поставщика инвестировать не менее одного миллиарда рублей в организацию производства на территории Москвы. Объем инвестиций по заключенному контракту составит не менее трех миллиардов рублей», — отметил Министр.

Самым интересным ГЧП-проектом этого года может стать частная концессионная инициатива по строительству современной канатной дороги между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал». Канатку планируется интегрировать в единую транспортную систему. По предварительным оценкам, воздушной трассой будут пользоваться до 19 тысяч пассажиров в сутки, время в пути сократится с 45 до семи минут. Частные инвестиции в проект составят около четырех миллиардов рублей.

«Москва внимательно изучает международную практику в сфере ГЧП и применяет ее с учетом специфики Москвы, — подчеркнул Владимир Ефимов. — Перспективными направлениями являются развитие транспортной системы (включая строительство ТПУ) и социальной инфраструктуры города (здравоохранение, геронтология, профессиональное образование), а также реализация долгосрочных контрактов с инвестиционной составляющей, в том числе офсетных контрактов».

Московский урбанистический форум — крупнейший международный конгресс, посвященный вопросам развития глобальных мегаполисов. Он проводится ежегодно с 2011 года. В форуме участвуют представители городских администраций из разных стран, архитекторы, градостроители, девелоперы, руководители финансовых компаний, инвесторы, представители медиа и горожане, интересующиеся урбанистикой.

В этом году МУФ проходит с 17 по 22 июля в «Зарядье». В Москву приедут представители 50 стран. В деловой программе примут участие 10 тысяч человек, а в фестивальной — более 100 тысяч человек.

Подробнее о Московском урбанистическом форуме