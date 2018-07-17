Военная делегация из Узбекистана ознакомилась под Оренбургом с опытом подготовки танкистов ЦВО

Представителям дружественного государства показали места хранения танков Т-72 последней модификации Б3, условия их обслуживания, дали мастер-классы по вождению, провели показные занятия со стрельбой.

Военная делегация из Республики Узбекистан в составе нескольких командиров бригад, начальников штабов, командиров батальонов, рот и дивизионов на Тоцком полигоне в Оренбургской области ознакомилась с опытом подготовки танкистов 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

Представителям дружественного государства показали места хранения танков Т-72 последней модификации Б3, условия их размещения и обслуживания, продемонстрировали особенности танка Т-72Б3 при действиях в дневное и ночное время, были проведены мастер-классы по вождению, показные занятия по тактической и огневой подготовке.

Российские военнослужащие делятся с коллегами опытом в рамках договоренностей, достигнутых между командованием ЦВО и руководством Минобороны Узбекистана.

В рамках двустороннего сотрудничества до конца года также планируется провести штабные переговоры по вопросам региональной безопасности, совместное тактическое учение на узбекистанском полигоне Фориш и другие мероприятия.