Педагоги, врачи и исполнители на духовых инструментах просят сохранить им досрочные пенсии

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Медики и педагогические работники должны сохранить право на досрочный выход на пенсию, поскольку их труд связан с серьезными эмоциональными перегрузками, считают опрошенные ТАСС эксперты. Также сохранить право на досрочные пенсии просят исполнители на духовых инструментах и медицинские работники.

Во вторник министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что готов рассмотреть предложения по реформированию системы назначения досрочных пенсий. По его мнению, такие пенсии для педагогов и медицинских работников — «неправильная история». Исключение могут составлять профессии, сопряженные с работой во вредных условиях, например с рентген-аппаратами, считает министр.

"Есть довольно серьезные исследования, где доказано, что выгорание в процессе работы учителя происходит в три раза больше, чем даже в органах внутренних дел . Это действительно профессия, где идет выгорание довольно мощное. И это понятно, потому что для того чтобы держать внимание детей и, грубо говоря, простоять шесть часов в день в классе требуется колоссальная энергия, чтоб быть интересным и так далее", — отметил заслуженный учитель РФ , доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования Евгений Ямбург.

Председатель Общественного совета при Минздраве России Наталья Аксенова отметила, что работа врачей различных специальностей также сопряжена с различными факторами риска для здоровья, поэтому возможность досрочного выхода на пенсию должна быть для них сохранена.

"Законопроект [в целом] важный, мы не можем отрицать его значимости, но то, что касается врачей, полагаем, что не только рентгенология, но есть еще профессии, которые требуют детального изучения, есть определенные вредности, и еще врачи должны, как и ранее, уходить досрочно на пенсию. Такова лично моя позиция как врача", — сказала она ТАСС.

Качество выступлений

Отмена досрочного выхода на пенсию для исполнителей на духовых инструментах отрицательно скажется на работе оркестров, на качестве их выступлений, считают в творческих организациях.

"Это будет абсолютно несправедливо, негуманно по отношению к музыкантам, будет катастрофой для оркестров, потому что молодая кровь, которая должна прийти на смену старой, не получит свои места. Естественно, качество исполнения изменится в худшую сторону", — сказал художественный руководитель и главный дирижер Академического Большого концертного оркестра им. Ю. В. Силантьева Александр Клевицкий

Худрук Оркестра им. Силантьева пояснил, что досрочный выход на пенсию для исполнителей на духовых обусловлен медицинскими показаниями. «Я много лет руковожу оркестром и знаю не понаслышке, что, когда человек стареет, он не может выполнять функции музыканта, которые заложены изначально. В сложных произведениях возрастные музыканты уже просто не тянут, потому что требуется большое напряжение лицевых мышц, а они уже не в состоянии держать амбушюр (особое положение губ, языка и лицевых мышц при игре на духовых — прим. ТАСС)», — отметил эксперт.

В период профессиональной деятельности у духовиков развиваются определенные заболевания, одним из наиболее частых является эмфизема легких. По результатам исследований, предельный срок профессиональной деятельности для этих музыкантов не превышает 25 лет.

О законопроекте