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В Москве готовят программу по надомному уходу за пожилыми людьми
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В Москве готовят программу по надомному уходу за пожилыми людьми 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Мэрия Москвы разрабатывает новую городскую программу по надомному уходу за пожилыми москвичами, сообщил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.
"Мы готовим московскую программу долговременного ухода. Она разрабатывается, но в рамках этой программы уже запущена программа патронажа в медицине — в Москве начала работать организация паллиативной помощи для совсем тяжело больных. Ее возглавляет центр паллиативной помощи Нюты Федермессер. Мы работаем в тесном контакте с этим центром", — сказал Петросян на Московском урбанистическом форуме во вторник.
По ожиданиям властей, программа будет готова до конца 2018 года, добавил Петросян. По его словам, на надомном обслуживании сегодня находятся 130 тысяч москвичей, им помогают социальные работники или патронажные сестры.
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