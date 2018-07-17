В Москве готовят программу по надомному уходу за пожилыми людьми

"Мы готовим московскую программу долговременного ухода. Она разрабатывается, но в рамках этой программы уже запущена программа патронажа в медицине — в Москве начала работать организация паллиативной помощи для совсем тяжело больных. Ее возглавляет центр паллиативной помощи Нюты Федермессер . Мы работаем в тесном контакте с этим центром", — сказал Петросян на Московском урбанистическом форуме во вторник.

По ожиданиям властей, программа будет готова до конца 2018 года, добавил Петросян. По его словам, на надомном обслуживании сегодня находятся 130 тысяч москвичей, им помогают социальные работники или патронажные сестры.