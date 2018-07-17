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В Севастополе возможны перебои с водой из-за загрязнения реки Черной
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В Севастополе возможны перебои с водой из-за загрязнения реки Черной 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ГУПС «Водоканал» проводятся мероприятия по очистке русла реки Черная, из которой осуществляется подача воды в Севастополь. Из-за этого возможны перебои в подачи воды в течение суток, сообщает пресс-служба правительства города.
В связи с обильными осадками, которые выпали в Севастополе в последние несколько дней, в русло реки Черной попали селевые потоки. Это повысило мутность реки и ухудшило качество воды.
В настоящее время, работники ГУПС «Водоканал» проводят мероприятия, чтобы очистить воду. Водопроводные очистные сооружения временно приостановлены, увеличен пропуск воды с Чернореченского водохранилища в русло реки для ускорения очистки и уменьшения мутности воды. Объем воды в водохранилище сегодня составляет 51,5 млн куб м.
Фото: pixabay.com
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