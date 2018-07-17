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Тодд Говард объяснил, почему он не называет Fallout 76 «симулятором выживания»
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Тодд Говард объяснил, почему он не называет Fallout 76 «симулятором выживания» 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
В интервью The Guardin геймдиректор Fallout 76 Тодд Говард объяснил, почему старается не называть свою игру «симулятором выживания». Причина в ассоциациях, которые возникают у геймеров.
По словам Тодда, современные игры, на которые принято вешать ярлык survival, отличаются от Fallout 76.
DayZ, Rust и другие похожие игры не стоит сравнивать с нашей Fallout 76… Я играю в неё один бóльшую часть времени. В режиме «Выживание» Fallout 4 похожая атмосфера.
Тодд Говард
В пример была приведена система взаимодействия игроков. В определённых случаях она учтиво поинтересуется, хочет игрок вступить в бой или продолжить идти по своим постапокалиптическим делам.
Геймдизайнеру пришлось ещё раз упомянуть, что Fallout 76 — лишь эксперимент в рамках знакомой вселенной. Иными словами, гипотетическая Fallout 5 будет ролевой игрой для одиночного прохождения.
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