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Кэти Перри: мама молилась, чтобы я вернулась к богу
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Кэти Перри: мама молилась, чтобы я вернулась к богу 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В интервью Vogue Australia американская поп-исполнительница Кэти Перри призналась, что стала уделять больше внимания «духовности и целости сердца».
Певица отметила, что в свои 33 года она наконец достигла душевной зрелости и стала внимательнее относится к своему духовному миру.
"Моя мама всю мою жизнь молилась, чтобы я вернулась к богу. Но я никогда не отворачивалась от него, просто раньше мое отношение к жизни было более мирским. Я была материалисткой и карьеристкой", — сказала она.
О таких изменениях Кэти Перри рассказала вскоре после личной встречи с папой Римским.
В апреле 2018 года исполнительница вместе со своей матерью и возлюбленным, английским киноактером Орландо Блумом посетила Ватикан в рамках международной конференции United to Cure.
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