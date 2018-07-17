Кэти Перри: мама молилась, чтобы я вернулась к богу

В интервью Vogue Australia американская поп-исполнительница Кэти Перри призналась, что стала уделять больше внимания «духовности и целости сердца».

Певица отметила, что в свои 33 года она наконец достигла душевной зрелости и стала внимательнее относится к своему духовному миру.

"Моя мама всю мою жизнь молилась, чтобы я вернулась к богу. Но я никогда не отворачивалась от него, просто раньше мое отношение к жизни было более мирским. Я была материалисткой и карьеристкой", — сказала она.

О таких изменениях Кэти Перри рассказала вскоре после личной встречи с папой Римским.