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В Киргизии на этнофестивале беркут напал на 10-летнюю девочку
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В Киргизии на этнофестивале беркут напал на 10-летнюю девочку 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БИШКЕК, 17 июл — РИА Новости. На Иссык-Куле беркут напал на девочку во время этнофестиваля, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Инцидент произошел 15 июля в Тонском районе во время фестиваля «Тескей жээк». Момент нападения попал на видео.
Девочке десять лет. Она была с сестрой, которая входит в число организаторов фестиваля.
"Сестренка не заметила, как попала на поле, куда запускали беркутов. Тут больше виноваты мы. Ее состояние хорошее, наложили четыре шва на голову. Когти беркута немного вонзились в кожу, поцарапана спина. Она сейчас дома, ходит спокойно. Немного испугалась. Я регистрировала в то время участников. Азиза стояла напротив меня", — рассказала сестра пострадавшей Назира Акылбекова.
По словам владельца беркута Салавата Айбек уулу, до этого птица так себя не вела. Беркута зовут Чагылган, ему 15 лет. Пернатый хищник участвовал во многих турнирах и фестивалях охоты, завоевал первое место на соревнованиях в рамках II Всемирных игр кочевников.
"Соревнования начались, и я ждал, чтобы встретить птицу, которую запустили с противоположной стороны. Внезапно на поле выбежала девочка. Тогда и беркут, видимо, подумал, что он должен на нее приземлиться. Если бы собирался напасть, не отпустил бы и заклевал", — рассказал Айбек уулу.
Президент Федерации салбуруна (национальная охота Киргизии. — Sputnik) Алмаз Акунов назвал инцидент случайностью. Он отметил, что подобное произошло впервые за 15-летнюю историю соревнований.
"Девочка закричала, боясь, что беркут зацепит, и упала. Беркут начинает клевать и рвать живых существ когтями. Не отпустит сразу, еле оттащишь. Здесь была чистая случайность", — сказал Акунов.
"Я тоже волновался, после фестиваля собрал ребят и спросил, может, они ударили птицу или обидели чем. Они ответили отрицательно. Птица тоже в нормальном состоянии. Поле для соревнований обычно огорожено. Запрещается заходить за линию. Мы также через микрофон предупреждаем, чтобы детей держали на безопасном расстоянии", — пояснил Акунов.
Беркут — самый крупный из рода орлов. Размах крыльев его достигает 2,5 метров. Кочевники Центральной Азии используют беркута в качестве ловчей птицы для охоты, в том числе, на волков, сайгаков и джейранов.
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