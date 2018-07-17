На Корабельной стороне Севастополя открыли кинотеатр после масштабной реконструкции

В Нахимовском районе вновь заработал кинотеатр «Севастополь». Для зрителей открыты два кинозала на 200 человек, установлены современные проекторы и комфортабельные кресла — сообщает портал «Примечания», ссылаясь на телеканал НТС.

Владелец здания затеял капитальный ремонт и реставрацию в 2016 году.

Показ первых фильмов в кинотеатре «Севастополь» начался еще в 1959 году после восстановления Корабельной стороны.

«Полтора года мы получали разрешения на подключение электроэнергии, на подключение водоснабжения, согласовывали документацию. Сам ремонт начался здесь с января месяца (2016 года — прим.ред). Сейчас кинотеатр приведен в то состояние, в котором вы его сейчас видите. Установлено самое современное оборудование, самые современные колонки, усилители», — рассказал администратор кинотеатра «Севастополь» Сергей Рябов

По словам Рябова, сложностей с соблюдением правил техники безопасности не возникло, потому что здание изначально строилось как кинотеатр.

Торжественное открытие планируют провести на днях, хотя «Севастополь» уже принимает первых зрителей.