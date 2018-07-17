После дождя на дорогах Калининграда образовались пробки в девять баллов

Вечером во вторник, 17 июля, после сильного ливня на улицах Калининграда образовались заторы. Сервис " Яндекс . Пробки" оценил дорожную ситуацию в 9 баллов.

Движение затруднено в центральной части города и на крупнейших городских магистралях. Стоит и Большая Окружная дорога. Скорость движения транспорта на отдельных участках составляет 3-5 км/ч.

Одно ДТП зафиксировано в районе перекрёстка улиц Островского и Колхозной. Также автомобилисты в соцсетях сообщают о подтопленных улицах.

Во вторник днём в Калининграде прошла сильная гроза. Из-за ливня снова затопило несколько улиц города. В отдельных районах заглохли автомобили.