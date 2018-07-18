На въездах в Калининград образовались пробки из-за возвращающихся с моря горожан

На въездах в областной центр в конце дня в среду, 18 июля, образовались пробки из-за массового возвращения горожан с морского побережья. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

“Жара, вечер, едем с моря. Точнее, ползём, пробка на Окружной”, — пишет калининградец Андрей в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» во «Вконтакте».

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на въездах в областной центр на 21:00 скорость движения местами составляла 5-7 км/час. Осложнили обстановку любители езды по обочинам. Некоторые автомобилисты пытаются им препятствовать в этом.

“Держу обочину. Можете закидывать меня камнями”, — написал Сергей Вайцеховский, запечатлевший на фото «обочечников».

“Каждый хочет быть первым”, — комментирует затор на дороге участница «Сообщества автомобилистов» Галина.

По словам очевидцев, пробки возникли не только потому, что горожане одновременно устремились на своих личных авто с пляжей в областной центр. Кое-где причиной заторов стали ДТП.

Так, авария осложнила движение по Приморскому кольцу.

“На подъёме на Окружную с Приморского кольца ДТП”, — сообщает калининградка Юлия.

Водители сообщают ещё о нескольких дорожных происшествиях, которые стали причиной пробок. В частности, не разъехались легковушки на Большой окружной, где произошло сразу два ДТП. Здесь образовался трёхкилометровый затор.