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На въездах в Калининград образовались пробки из-за возвращающихся с моря горожан
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На въездах в Калининград образовались пробки из-за возвращающихся с моря горожан 

Клопс.Ru 47 минут назад
Фото: Клопс.Ru
На въездах в областной центр в конце дня в среду, 18 июля, образовались пробки из-за массового возвращения горожан с морского побережья. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.
“Жара, вечер, едем с моря. Точнее, ползём, пробка на Окружной”, — пишет калининградец Андрей в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» во «Вконтакте».
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на въездах в областной центр на 21:00 скорость движения местами составляла 5-7 км/час. Осложнили обстановку любители езды по обочинам. Некоторые автомобилисты пытаются им препятствовать в этом.
“Держу обочину. Можете закидывать меня камнями”, — написал Сергей Вайцеховский, запечатлевший на фото «обочечников».
“Каждый хочет быть первым”, — комментирует затор на дороге участница «Сообщества автомобилистов» Галина.
По словам очевидцев, пробки возникли не только потому, что горожане одновременно устремились на своих личных авто с пляжей в областной центр. Кое-где причиной заторов стали ДТП.
Так, авария осложнила движение по Приморскому кольцу.
“На подъёме на Окружную с Приморского кольца ДТП”, — сообщает калининградка Юлия.
Водители сообщают ещё о нескольких дорожных происшествиях, которые стали причиной пробок. В частности, не разъехались легковушки на Большой окружной, где произошло сразу два ДТП. Здесь образовался трёхкилометровый затор.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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