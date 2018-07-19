На Невского на въезде в город из-за ДТП образовалась пробка 

В Калининграде на ул. Невского на въезде в город ДТП спровоцировало затор. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс. Пробки.
Очевидцы уточняют, что из-за аварии в районе базы строительных материалов одна полоса заблокирована для проезда в сторону Краснокаменной. Скорость движения на этом участке не превышает 7 км/час, пишут участники группы «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «Вконтакте».
Ситуацию осложняет то, что в конце жаркого дня многие горожане отправились на побережье к морю. Из-за этого пробка растянулась примерно на два километра, утверждают калининградцы.
Те, кто уже сталкивался неоднократно с необходимостью объезжать пробки, советуют использовать подробную карту Калининграда в мобильном приложении Яндекса. С его помощью можно построить маршрут на автомобиле с учётом заторов на дороге. Кроме того, дополнительно можно увидеть спутниковую карту и панорамы улиц города.