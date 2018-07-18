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Алиссон в аэропорту: «Хочу поблагодарить болельщиков „Ромы“. Пришло время для нового приключения»
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Алиссон в аэропорту: «Хочу поблагодарить болельщиков „Ромы“. Пришло время для нового приключения» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Вратарь сборной Бразилии и «Ромы» Алиссон прибыл в римский аэропорт «Чампино», оттуда вылетит в Ливерпуль, чтобы 21 июля пройти медосмотр для одноименного клуба.
— Хочу поблагодарить болельщиков «Ромы». Пришло время для нового приключения, — приводит Goal Italia слова 25-летнего вратаря. По информации Liverpool Echo, Алиссон уже согласовал условия 5-летнего контракта с английским клубом. «Ливерпуль» заплатит «Роме» 75 миллионов евро за Алиссона, что сделает его самым дорогим вратарем в истории футбола.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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