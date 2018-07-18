Алиссон в аэропорту: «Хочу поблагодарить болельщиков „Ромы“. Пришло время для нового приключения»

Вратарь сборной Бразилии и «Ромы» Алиссон прибыл в римский аэропорт «Чампино», оттуда вылетит в Ливерпуль , чтобы 21 июля пройти медосмотр для одноименного клуба.

— Хочу поблагодарить болельщиков «Ромы». Пришло время для нового приключения, — приводит Goal Italia слова 25-летнего вратаря. По информации Liverpool Echo, Алиссон уже согласовал условия 5-летнего контракта с английским клубом. «Ливерпуль» заплатит «Роме» 75 миллионов евро за Алиссона, что сделает его самым дорогим вратарем в истории футбола.