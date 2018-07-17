Член ОП: Работающие пенсионеры меньше болеют, они держатся за работу

«Все наши предложения касаются поддержки разных категорий граждан в связи с пенсионным маневром», — рассказала председатель комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.

Починок сообщила: «Нам нужно очень четко понять вопрос, связанный с реальной трудоспособностью и заболеваемостью населения, уровнем инвалидизации, рассчитать, увеличивает ли повышение пенсионного возраста рост заболеваемости. Правительство говорит, что нет, наоборот. Больничные листы лиц пенсионного возраста показывают, что, наоборот, работающие пенсионеры меньше болеют, держатся за работу».

По словам Починок, все эти вопросы будут учтены при работе над правительственным законопроектом в парламенте.

Напомним, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов во вторник рекомендовал принять правительственный законопроект, предусматривающий повышение возраста выхода на пенсию. На заседании комитета присутствовали представители общественных организаций, в том числе, и Наталья Починок.

В понедельник стало известно, что из 80 российских регионов поступили положительные отзывы на проект изменений в пенсионное законодательство. Кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.

«Закон будет принят как концепция в первом чтении. Те вопросы, которые сейчас поднимаются, будут обсуждены до второго чтения. Связанные с пенсионным маневром риски будут нивелированы», — сказала Починок.

Она так же сообщила, что «утром в преддверии заседания комитета состоялось и другое важное событие. Заседал общественный совет Пенсионного фонда, обсуждались параметры бюджета Пенсионного фонда до 2021. Долго дискутировали, а действительно ли пенсии действующих пенсионеров будут увеличены на 1000 рублей в среднем в год. Я как председатель общественного совета Пенсионного фонда могу сказать, что такие параметры действительно заложены в бюджет».