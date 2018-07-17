Ещё
Член ОП: Работающие пенсионеры меньше болеют, они держатся за работу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Член ОП: Работающие пенсионеры меньше болеют, они держатся за работу 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Общественная палата подготовила 27 вопросов правительству. Ключевые 12 из них вошли в текст заключения Общественной палат, — заявила газете ВЗГЛЯД член ОП Наталья Починок. Ранее она участвовала в заседании комитета Госдумы по труду, который одобрил реформу системы социального обеспечения.
«Все наши предложения касаются поддержки разных категорий граждан в связи с пенсионным маневром», — рассказала председатель комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.
Починок сообщила: «Нам нужно очень четко понять вопрос, связанный с реальной трудоспособностью и заболеваемостью населения, уровнем инвалидизации, рассчитать, увеличивает ли повышение пенсионного возраста рост заболеваемости. Правительство говорит, что нет, наоборот. Больничные листы лиц пенсионного возраста показывают, что, наоборот, работающие пенсионеры меньше болеют, держатся за работу».
По словам Починок, все эти вопросы будут учтены при работе над правительственным законопроектом в парламенте.
Напомним, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов во вторник рекомендовал принять правительственный законопроект, предусматривающий повышение возраста выхода на пенсию. На заседании комитета присутствовали представители общественных организаций, в том числе, и Наталья Починок.
Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев на встрече с руководством Совфеда заявил, что Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионное законодательство.
В понедельник стало известно, что из 80 российских регионов поступили положительные отзывы на проект изменений в пенсионное законодательство. Кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.
«Закон будет принят как концепция в первом чтении. Те вопросы, которые сейчас поднимаются, будут обсуждены до второго чтения. Связанные с пенсионным маневром риски будут нивелированы», — сказала Починок.
Она так же сообщила, что «утром в преддверии заседания комитета состоялось и другое важное событие. Заседал общественный совет Пенсионного фонда, обсуждались параметры бюджета Пенсионного фонда до 2021. Долго дискутировали, а действительно ли пенсии действующих пенсионеров будут увеличены на 1000 рублей в среднем в год. Я как председатель общественного совета Пенсионного фонда могу сказать, что такие параметры действительно заложены в бюджет».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
На Урале убили финалистку всероссийского конкурса красоты Кто такая новая любовь русского народа Киев исключил возможность мирового соглашения с Газпромом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан главный гаишник севера Москвы106
Похищение на Украине, обман болельщицы и другие события дня7
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог199
Погиб Тагир Вагапов52
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца153
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение