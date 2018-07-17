В Генпрокуратуре рассказали о денежных переводах Браудера Демпартии США

Как напомнил Куренной, в России в отношении Браудера еще в 2004 году было возбуждено первое уголовное дело по фактам экономических и налоговых преступлений, потом были возбуждены и другие уголовные дела, по двум из которых были вынесены приговоры — по 9 лет лишения свободы и крупные денежные штрафы. «В рамках заключенного в 1999 году соглашения о правовой помощи между РФ и США нами неоднократно направлялись в компетентные американские органы необходимые запросы для установления движений и получения денежных средств, акций »Газпрома" , а также денежных средств, которые были переведены. Информация о совершении налоговых и иных преступлений также была направлена, — отметил Куренной. — К сожалению, конкретных мер вслед за этим не последовало".

По его словам, «понимая, что российские компетентные органы так дело не оставят, Браудер решил заручиться поддержкой во властных кругах США, для чего его соучастники переводили достаточно серьезные суммы на счета Демократической партии, а в дальнейшем, пользуясь лоббистской поддержкой у демократов, Браудер добился принятия основанного на лживой информации и в отсутствии какой-либо весомой доказательной базы того самого „акта Магнитского“ — по фамилии бухгалтера фирм Браудера, который участвовал в разработке схем увода от налогов денежных средств и вывода акций, в том числе через офшоры», — отметил Куренной.

"Желая в дальнейшем создать прецедент, который помог бы увести из общественного внимания те преступления, которые совершил сам Браудер, он попытался сынициировать в США прецедент через судебные решения, и ровно тогда появился процесс, который завела прокуратура штата Нью-Йорк , а в совершении тех самых преступлений, в которых в реальности виновен Браудер, обвинили российского бизнесмена Дениса Кацыва ", — отметил Куренной. Но в ходе судебного разбирательства сам Браудер отказался от своих первоначальных слов и по большинству тех сведений, которые он приводил вначале, он не смог подтвердить свои слова, сказав, что не он занимался сбором доказательств.

В результате процесс развалился и прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк была вынуждена пойти на соглашение, которое фактически установило полную непричастность российских предпринимателей, и это решение утвердил суд. «Показательно, что к тому самому процессу „США против компании Previzon Holdings“ были привлечены сотрудники спецслужб США. Они под присягой, это зафиксированный факт, давали показания о сведениях, которые им сообщил Браудер, которые впоследствии не подтвердились», — заметил Куренной. Он добавил, что именно об этих сотрудниках спецслужб и сказал президент РФ на брифинге.

"Имелись ввиду те сотрудники иностранных спецслужб, а конкретно США, которые участвовали в формировании ложных доказательств виновности гражданина России в процессе «Соединенные Штаты против компании Previzon Holdings», и, кроме того, они опекали осужденного российским судом бизнесмена Уильяма Браудера в той преступной деятельности, которую он вел", — пояснил Куренной.

Действия должны быть взаимными

Власти США в прошлую пятницу предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам военной разведки России в рамках расследования обстоятельств якобы имевшего место иностранного вмешательства в ход выборов в США в 2016 году, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер . Накануне президент России Владимир Путин по итогам российско-американского саммита в Хельсинки заявил, что спецпрокурор Мюллер может запросить возможность допросов обвиняемых в США россиян в рамках Договора 1999 года о взаимной помощи по уголовным делам.

Как подчеркнул российский лидер, в таком случае Москва будет ставить вопрос, «чтобы действия были взаимными», что касается, в частности, дела Браудера. «Мы тогда будем ожидать от американской стороны, чтобы они допросили тех официальных лиц, в том числе представителей спецслужб, в США, которых мы подозреваем в совершении противоправных действий на территории России, в присутствии наших следователей», — заявил Путин.