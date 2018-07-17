Сложности реконструкции. Почему глава Крыма затягивает исполнение указания Владимира Путина

Дайте нам 200 миллионов, и мы скажем сколько будет стоить ремонт

Вопрос реконструкции Митридатской лестницы приобрел яркую политическую окраску после неоднократного личного вмешательства Владимира Путина . В сентябре 2016 года во время очередного визита в Крым президент лично осмотрел объект. После чего поручил Сергею Аксенову отреставрировать исторический памятник в кратчайшие сроки. Для скорейшей реализации проекта президент предложил отдельно выделить 1,2 млрд рублей на реставрацию из федерального бюджета.

В ходе следующего визита на полуостров в июне 2017 года Владимир Путин напомнил Сергею Аксенову о своем распоряжении и потребовал отчета.

«Мы в Керчи были в прошлом году и обещали помочь отреставрировать лестницу. Я хочу спросить у Сергея Валерьевича, а там что-то происходит?», — напомнил Владимир Путин о своем распоряжении главе республики.

В ответ Сергей Аксенов заявил, что проектная документация находится на стадии разработки, а строительные работы запланированы лишь на 2018 год.

«Так точно, Владимир Владимирович! Проектная документация разрабатывается. В этом году будет полностью проект, пройдет экспертиза. В следующем году строительные работы», — ответил Сергей Аксенов.

Стоит отдельно отметить, что госкомитет по защите культурного наследия Крыма, оценил стоимость одной лишь разработки проекта реставрации в 200 млн рублей. Могли бы и больше сделать

Крымский общественник Александр Талипов считает, что руководству Крыма недостает мотивации.

«За три года можно было сделать немного больше, чем просто укрепить объект и поставить там ограждения. За четыре года Крымский Мост построили, а тут объем работы явно не того размаха. За три года почти ничего не изменилось. Только появились какие-то непонятные сваи на склонах. Я думаю что происходит очередной распил бюджетных средств. Если бы власти хотели что-то сделать, то это уже давно бы сделали», — считает Талипов.

Слишком много политики

Редакция «ФедералПресс» обратилась в государственный комитет по охране культурного наследия Крыма. Из личной беседы с заведующим архитектурно-реставрационным отделом Александром Жаворонковым стало известно, что вопрос с реконструкцией Митридатской лестницы изначально сильно политизирован. Причиной послужило личное вмешательства президента.

«Вопрос с реставрацией Митридатской лестницы чрезмерно политизирован. С точки зрения науки, все исторические памятники архитектуры одинаковы. Не имеет значения сколько ему лет — сотня или тысяча. Общий принцип работы всегда один и тот же. К тому же, он строго регламентирован», — пояснил Жаворонков.

Также он уточнил, что любой анализ объектов культурного наследия стоит значительных средств, так как его проводят сертифицированные специалисты. Доверить эту работу человеку без специального образования просто невозможно.

«Поймите, как только вы сняли какой-то слой — вы потеряли информацию. Поэтому такую работу зачастую выполняют люди со степенями. И эта работа стоит не малых денег. Здесь нет права на ошибку», — добавил он.

Также выяснилось, что работы по реконструкции лестницей усложнены из-за кадастровых вопросов.

«Рядом с лестницей находится множество жилых построек, большая часть из которых находится там незаконно. Нам нужно решить вопрос, что с этим всем делать. Отсюда и большинство задержек», — пояснил Жаворонков.

Ресторан за казенный счет

Татьяна Умрихина, директор ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный заповедник», заявляет, что проводимые на данный момент грунтоукрепляющие работы не имеют ничего общего с археологией.

«То, что сейчас там сделано — это просто ужасно. Вся гора Митридат — это и есть древний Пантикопей, а не только та часть, что на северном склоне. Это больше 2000 лет истории. Сейчас в южный склон горы, где 15-метровый культурный слой, вбивают трубы на 30 метров без проведения каких-либо фронтальных археологических работ. При этом работы ведутся на значительном удалении от лестницы и никакого отношения к ее реконструкции не имеют. Мы пытаемся получить ответ от комитета по охране культнаследия, но пока тщетно», — сказала Умрихина.

По ее словам, участок, на котором ведутся данные работы, в конце 2016 года был передан керченскими городскими властями в частную собственность для строительства ресторана. Умрихина утверждает, что варварское укрепления склона горы не имеет ничего общего с реконструкцией. Это коррупционная схема местных властей.

«Там, где сейчас ведутся работы, раньше был ресторан «Митридат». В декабре 2016 года этот участок был передан частному лицу. Позже над ним начались грунтокрепляющие работы, финансируемые из федерального бюджета. Но на снимках четко видно, что никакого отношения к лестнице эти работы не имеют — они проходят далеко в стороне», — подчеркнула Умрихина.

Действительно, на кадастровой карте Крыма участок, где сейчас расположена горно-строительная техника, оформлен в 2016 году. В назначении указано «Отдых (рекреация), общественное питание». В прошлом здесь действительно располагался ресторан «Митридат».

Примечательно, что Александр Диденко , первый заместитель председателя Государственного комитета по охране культурного наследия Крыма, курирующий работы по реконструкции лестницы, без оформления официального запроса комментировать ситуацию не согласился.

Что дальше?

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«Сейчас мы ждем ответ на наш запрос о проведении соответствующей экспертизы перед началом укрепительных работ. Потом будем поднимать проблему на федеральном уровне. Мы рассчитываем на поддержку замдиректора управления по федеральным программам. Он неоднократно заявлял Диденко о том, что данные работы к реконструкции лестницы отношения не имеют. Я уверена — Последствия будут», — заявила Татьяна Умрихина.

Крымский общественник Александр Юрьев также уверен, что подобная ситуация не может не повлечь серьезных последствий как для керченской администрации, так и лично для главы Крыма.

«Поймите. Вся эта ситуация сложилась только из-за безнаказанности. Ранее, руководство Крыма не ощущало особых последствий. Аксенов просто снимал чиновников, менял их местами, иногда увольнял. И то не всегда. Сейчас ситуация иная — на кону репутация Владимира Путина. Так что последствия будут, возможно, даже для Аксенова — лично», — подчеркнул Юрьев.