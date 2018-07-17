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Посольство РФ: Лондон мог передать частным лицам информацию об инциденте в Солсбери
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Посольство РФ: Лондон мог передать частным лицам информацию об инциденте в Солсбери 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне уличило британские власти в передаче частным лицам засекреченной информации о ходе расследования инцидента в Солсбери. Такой вывод содержится в распространенном во вторник коммюнике российского диппредставительства в ответ на недавнюю публикацию газеты The New York Times, сообщившей со ссылкой на британских следователей, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия якобы могли быть отравлены действующими или бывшими сотрудниками Главного управления Генерального штаба ВС России.
"Настораживает тот факт, что при старательном засекречивании британскими властями хода расследования инцидента в Солсбери авторы статьи ссылаются на комментарии некоего «бывшего американского чиновника, знакомого с ходом следствия». Получается, что британские власти предоставили доступ к закрытой и крайне чувствительной информации частным лицам. При этом российская сторона через официальные дипломатические каналы не может добиться от британцев данных о ходе расследования и подключения к нему наших специалистов уже более четырех месяцев", — говорится в документе, в котором также отмечается, что «посольство РФ направило очередную официальную ноту с требованием подтвердить или опровергнуть возможную передачу США, другим союзникам или частным лицам информацию о ходе следствия по инциденту в Солсбери».
По версии британской стороны, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта подверглись в английском городе Солсбери воздействию боевого нервно— паралитического вещества семейства «Новичок». Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на данный счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.
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