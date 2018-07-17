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Посольство потребовало объяснить раскрытие данных о следствии по Солсбери
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Посольство потребовало объяснить раскрытие данных о следствии по Солсбери 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 17 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Посольство РФ потребовало от Британии подтвердить или опровергнуть факт возможной передачи США, другим странам или лицам информации о ходе следствия по инциденту в Солсбери, заявил пресс-секретарь посольства.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванного бывшего американского чиновника сообщила, что к инциденту в Солсбери причастный некие «действующие или бывшие» сотрудники ГРУ. При этом следствие отказывается передавать информацию об инциденте России.
"Посольство направило очередную официальную ноту с требованием подтвердить или опровергнуть возможную передачу США, другим союзникам или частным лицам информацию о ходе следствия по инциденту в Солсбери… Настораживает тот факт, что при старательном засекречивании британскими властями хода расследования инцидента в Солсбери авторы статьи ссылаются на комментарии некоего «бывшего американского чиновника, знакомого с ходом следствия». Получается, что британские власти предоставили доступ к закрытой и крайне чувствительной информации частным лицам, не имеющим на то никаких полномочий и оснований. При этом российская сторона через официальные дипломатические каналы не может добиться от британцев данных о ходе расследования и подключения к нему наших специалистов уже более четырех месяцев", — сказал РИА Новости пресс-секретарь.
Дипломат отметил, что волна публикаций антироссийской направленности накануне и в день встречи на высшем уровне между президентами России и США в Хельсинки посольство не удивила. Также он напомнил, что высказывания о ходе следствия уже звучали.
"Данными следствия ранее оперировали бывший советский ученый Владимир Углев, якобы создавший «Новичок», и бывший командир полка химзащиты британских вооруженных сил Хэмиш де Бреттон-Гордон… На ноту в отношении Углева и Бреттон-Гордона ответа мы так и не получили", — сказал пресс-секретарь.
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