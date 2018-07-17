Посольство потребовало объяснить раскрытие данных о следствии по Солсбери

Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванного бывшего американского чиновника сообщила, что к инциденту в Солсбери причастный некие «действующие или бывшие» сотрудники ГРУ . При этом следствие отказывается передавать информацию об инциденте России.

"Посольство направило очередную официальную ноту с требованием подтвердить или опровергнуть возможную передачу США, другим союзникам или частным лицам информацию о ходе следствия по инциденту в Солсбери… Настораживает тот факт, что при старательном засекречивании британскими властями хода расследования инцидента в Солсбери авторы статьи ссылаются на комментарии некоего «бывшего американского чиновника, знакомого с ходом следствия». Получается, что британские власти предоставили доступ к закрытой и крайне чувствительной информации частным лицам, не имеющим на то никаких полномочий и оснований. При этом российская сторона через официальные дипломатические каналы не может добиться от британцев данных о ходе расследования и подключения к нему наших специалистов уже более четырех месяцев", — сказал РИА Новости пресс-секретарь.

Дипломат отметил, что волна публикаций антироссийской направленности накануне и в день встречи на высшем уровне между президентами России и США в Хельсинки посольство не удивила. Также он напомнил, что высказывания о ходе следствия уже звучали.