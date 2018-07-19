Ещё
Посол России в Лондоне прокомментировал ход расследования «дела Скрипалей»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол России в Лондоне прокомментировал ход расследования «дела Скрипалей» 

Газета.Ru 1 час назад
Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что российская сторона хочет услышать от Лондона имена лиц, подозреваемых в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Это сообщения в СМИ, официальных заявлений британской стороны, к сожалению, нет. Я хочу услышать от Скотланд-ярда, от Форин-офиса. Многие версии в газетах не подтверждаются на официальном уровне", — заявил Яковенко.
Он отметил, что планирует встретиться с новым министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом и обсудить с ним ход расследования. По его словам, при Борисе Джонсоне такие встречи проходили безрезультатно.
"У меня прошли встречи с другими высокопоставленными сотрудниками Форин-офиса, которые отвечают за вопросы безопасности. Они прошли безрезультатно, тем не менее, это тоже встречи, тоже изложение нашей позиции", — добавил дипломат.
Ранее британские СМИ сообщили, что следователи установили подозреваемых в «деле Скрипалей».
Газета.Ru: последние новости
Кобзон рассказал об онкологическом заболевании Розенбаума Пять стран присоединились к решению ЕС продлить санкции по Крыму СМИ: Япония под давлением США намерена отказаться от иранской нефти
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми80
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»99
Российская база в Сирии уничтожила НЛО147
Россиянка пустила труп мужа на кабачки14
В Хабаровске умер российский миллиардер56
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение