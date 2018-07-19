Посол России в Лондоне прокомментировал ход расследования «дела Скрипалей»

"Это сообщения в СМИ, официальных заявлений британской стороны, к сожалению, нет. Я хочу услышать от Скотланд-ярда, от Форин-офиса. Многие версии в газетах не подтверждаются на официальном уровне", — заявил Яковенко.

Он отметил, что планирует встретиться с новым министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом и обсудить с ним ход расследования. По его словам, при Борисе Джонсоне такие встречи проходили безрезультатно.

"У меня прошли встречи с другими высокопоставленными сотрудниками Форин-офиса, которые отвечают за вопросы безопасности. Они прошли безрезультатно, тем не менее, это тоже встречи, тоже изложение нашей позиции", — добавил дипломат.

Ранее британские СМИ сообщили, что следователи установили подозреваемых в «деле Скрипалей».