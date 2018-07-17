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Спасатели вытащили из воды тонущую девушку из реки Десна в Новой Москве
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Спасатели вытащили из воды тонущую девушку из реки Десна в Новой Москве 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
В 17:40 спасатели поисковоспасательной станции «Троицкая» увидели тонущую в Десне девушку во время патрулирования зоны отдыха Заречье. Она находилась примерно в 30 метрах от берега.
— Девушка тяжело плыла и периодически уходила под воду. Московские спасатели подошли на мотолодке, достали ее из воды и доставили на подвижной спасательный пост, — сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ.
Пострадавшая, гражданка 1994 года рождения, оказалась в состоянии алкогольного опьянения. На место вызвали скорую и наряд полиции, сообщает департамент ГОЧСиПБ.
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