Ходатайство об аресте бывшего главы СКР Москвы суд рассмотрит в закрытом режиме

Лефортовский суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте бывшего руководителя столичного ГСУ СКР Александра Дрыманова в закрытом режиме, передает корреспондент Business FM . Такое решение судья Елена Канева приняла по ходатайству следователя ФСБ , который заявил, что в противном случае будет нарушена тайна следствия.

Дрыманова привезли в суд около шести часов вечера, когда он официально закрыл свои двери для посетителей. Генерал-майора юстиции в отставке привезли на тонированном минивэне с номерами серии АМР. В половине седьмого его завели в зал. Его адвокаты попросили время на то, чтобы ознакомиться с материалами следствия.

Бывший руководитель столичного ГСУ СКР генерал-майор юстиции в отставке Александр Дрыманов был задержан, по одной информации, в воскресенье, 15 мая, а по другой — в понедельник, 16 мая, в рамках дела о получении рядом сотрудников СКР взятки в 1 млн долларов за освобождение «вора с законе» Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец. Освобождение профинансировал девелопер Дмитрий Смычковский, скрывшийся и объявленный в розыск.

По данным следствия, всего в схеме было задействовано пять человек — Смычковский и четыре высокопоставленных сотрудника СК, включая Александра Дрыманова. Каждый из них получил свою долю в размере 200 тысяч долларов.