Ещё
Ходатайство об аресте бывшего главы СКР Москвы суд рассмотрит в закрытом режиме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ходатайство об аресте бывшего главы СКР Москвы суд рассмотрит в закрытом режиме 

BFM.RU 2 часа назад
Лефортовский суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте бывшего руководителя столичного ГСУ СКР Александра Дрыманова в закрытом режиме, передает корреспондент Business FM. Такое решение судья Елена Канева приняла по ходатайству следователя ФСБ, который заявил, что в противном случае будет нарушена тайна следствия.
Дрыманова привезли в суд около шести часов вечера, когда он официально закрыл свои двери для посетителей. Генерал-майора юстиции в отставке привезли на тонированном минивэне с номерами серии АМР. В половине седьмого его завели в зал. Его адвокаты попросили время на то, чтобы ознакомиться с материалами следствия.
Бывший руководитель столичного ГСУ СКР генерал-майор юстиции в отставке Александр Дрыманов был задержан, по одной информации, в воскресенье, 15 мая, а по другой — в понедельник, 16 мая, в рамках дела о получении рядом сотрудников СКР взятки в 1 млн долларов за освобождение «вора с законе» Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец. Освобождение профинансировал девелопер Дмитрий Смычковский, скрывшийся и объявленный в розыск.
По данным следствия, всего в схеме было задействовано пять человек — Смычковский и четыре высокопоставленных сотрудника СК, включая Александра Дрыманова. Каждый из них получил свою долю в размере 200 тысяч долларов.
BFM.RU: последние новости
Дрыманов: «Я готов к процессуальному сражению» «АвтоВАЗ» подтвердил прекращение производства Lada Priora Семь человек пострадали при взрыве на предприятии «Сургутнефтегаза» в ХМАО
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан главный гаишник севера Москвы106
Похищение на Украине, обман болельщицы и другие события дня7
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог199
Погиб Тагир Вагапов52
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца153
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение