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Во дворе храма на Дубнинской высадят жасмин и сирень
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Во дворе храма на Дубнинской высадят жасмин и сирень 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Возле храма Серафима Саровского в Восточном Дегунине высадят жасмин, сирень, молочные туи, рябину и другие виды кустарников и деревьев. Об этом сообщается на официальном портале храма.
«Для благоустройства территории храма требуются зеленые насаждения. Если у вас есть желание помочь храму с саженцами для такого доброго дела, с радостью ждем вашей помощи», — говорится в сообщении.
Прихожан храма просят приносить не только саженцы деревьев и цветущих кустарников, но и почвогрунт в пакетах. Напомним, храм преподобного Серафима Саровского находится по адресу Дубнинская улица, дом 24. (мю)
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