Во дворе храма на Дубнинской высадят жасмин и сирень

Возле храма Серафима Саровского в Восточном Дегунине высадят жасмин, сирень, молочные туи, рябину и другие виды кустарников и деревьев. Об этом сообщается на официальном портале храма.

«Для благоустройства территории храма требуются зеленые насаждения. Если у вас есть желание помочь храму с саженцами для такого доброго дела, с радостью ждем вашей помощи», — говорится в сообщении.

Прихожан храма просят приносить не только саженцы деревьев и цветущих кустарников, но и почвогрунт в пакетах. Напомним, храм преподобного Серафима Саровского находится по адресу Дубнинская улица, дом 24. (мю)