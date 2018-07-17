В Омском отделении Сбербанка сменился руководитель 

На место управляющего Игоря Меркулова, который теперь будет руководить белорусским «БПС-Сбербанк», назначен его заместитель Юрий Шумаков. Игорь Меркулов, который с 2011 году руководил омским отделением "Сбербанка", избран 17 июля председателем правления ОАО «БПС-Сбербанк». Его кандидатура прошла необходимую процедуру аттестации в Национальном банке Республики Беларусь, сообщает пресс-служба ОАО «БПС-Сбербанк».
Ранее пресс-служба Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк сообщала, что Игорь Меркулов покинет Россию, но кто займет его должность не уточнялось. Сегодня стало известно, что исполняющим обязанности управляющего Омским отделением Сбербанка назначен Юрий Шумаков.