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Собака-парапланерист поддерживает своих бездомных сородичей
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Собака-парапланерист поддерживает своих бездомных сородичей 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Собака Дора из бразильского города Нитерой осуществила четвертый в своей жизни полет на параплане в качестве поддержки бездомных животных.
Дора провела этот полёт не в одиночку, а в тандеме со своим хозяином Лусиано Миранда, передает ТАСС. Мужчина, который является профессиональным парапланеристом и по совместительству — защитником прав животных, выбрал столь экстравагантного напарника с целью привлечения внимания общественности к проблемам бродячих кошек и собак. Благодаря подобным акциям Миранда собирает средства, которые в дальнейшем передает местному приюту для животных.
Чтобы совершить полет на параплане, Дора прошла курс подготовки, созданный хозяином: Миранда возил собаку на мотоцикле, повышая ее устойчивость к стрессу и приучая к спокойному поведению в любой ситуации. Также специально для Доры была изменена система крепления пассажира в параплане. Непосредственно к полету собаку допустил ветеринар.
Как говорит хозяин четырехногой парапланеристки, полет прошел на высшем уровне, Дора вела себя спокойно.
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