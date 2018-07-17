Прощаемся с пробками: строящаяся развязка решит транспортную проблему Красногорска

Дорожную развязку на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в подмосковном Красногорске планируется полностью сдать в середине 2019 года. Объект избавит жителей от одной из главных местных проблем — дорожных пробок. Губернатор Московской области Андрей Воробьев 12 июля проверил ход работ на строящейся развязке.

«Одна из главных проблем в Красногорске — это пробки. И большая развязка Волоколамки и Ильинки развяжет проблемные участки. Это очень важный объект, его стоимость 14 миллиардов рублей. Есть еще одно место на улице Речной — мы там тоже думаем построить эстакаду несколько позднее», — заявил Андрей Воробьев

Губернатор сообщил, что сдача в эксплуатацию первой очереди развязки планируется в октябре, в конце года будет закончена и сдана еще одна ветка, а в середине 2019 года объект будет полностью сдан.

Двухуровневая развязка включает в себя путепроводы основного хода через железную дорогу Рижского направления и на съезде с Волоколамского на Ильинское шоссе, мост через реку Банька, разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе и пешеходные переходы. Длина развязки составит около девяти километров. Шесть полос движения будет со стороны Волоколамского шоссе, четыре — со стороны Ильинского шоссе и две — со стороны Пенягинского шоссе. Пропускная способность дорожной развязки составит более 80 тыс. автомобилей в сутки.

«Мы очень ждем, когда развязка будет построена, и машины смогут быстро проезжать через этот участок, а не стоять в пробках и травить нас выхлопными газами», –— рассказала жительница дома на Павшинском бульваре и мать троих детей Екатерина Анчикова.