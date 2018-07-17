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Очистные сооружения в Кожухове по поручению мэра перепроектируют и достроят
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Очистные сооружения в Кожухове по поручению мэра перепроектируют и достроят 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Жителей 9-го микрорайона Кожухова заботит судьба очистных сооружений по адресу: ул. Лухмановская, вл. 11. Соответствующий вопрос они адресовали градоначальнику во время встречи.
Мэр пообещал разобраться с этим долгостроем и выяснить, есть ли необходимость в очистных сооружениях в этой местности.
Одна из жительниц района поинтересовалась, когда будет завершено строительство очистных сооружений на Лухмановской.
По словам мэра, этот объект «достался» району от Московской области. По сообщению Департамента строительства города Москвы, очистные сооружения возводились с 2008 по 2011 год. Контракт не был доведен до конца, и строительство прекратилось. Представитель департамента отметил, что очистные сооружения в этой местности нужны, поэтому объект нужно перестраивать.
Сергей Собянин дал поручение изучить ситуацию, перепроектировать и достроить очистные сооружения, а также оградить их в целях безопасности.
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