Очистные сооружения в Кожухове по поручению мэра перепроектируют и достроят

Жителей 9-го микрорайона Кожухова заботит судьба очистных сооружений по адресу: ул. Лухмановская, вл. 11. Соответствующий вопрос они адресовали градоначальнику во время встречи.

Мэр пообещал разобраться с этим долгостроем и выяснить, есть ли необходимость в очистных сооружениях в этой местности.

Одна из жительниц района поинтересовалась, когда будет завершено строительство очистных сооружений на Лухмановской.

По словам мэра, этот объект «достался» району от Московской области . По сообщению Департамента строительства города Москвы , очистные сооружения возводились с 2008 по 2011 год. Контракт не был доведен до конца, и строительство прекратилось. Представитель департамента отметил, что очистные сооружения в этой местности нужны, поэтому объект нужно перестраивать.