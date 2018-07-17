Перекрытую часть рокадной дороги откроют в Волгограде к утру 18 июля

Нулевая продольная в районе стадиона «Волгоград Арена» снова станет доступна для автомобилистов до начала утреннего часа пик 18 июля, сообщает пресс-служба мэрии.

По данным городской администрации, специалисты завершили работы по уборке основной массы грунта, сползшей на дорогу после обильных дождей. Сейчас на Нулевой продольной работают подметальные и вакуумные уборочные машины, они убирают последние остатки песка. Окончательно все работы завершатся к утру 18 июля.

Отметим, что на участке между улицами Землянского и Маршала Крылова проезд авто будет организован по двум полосам — временное сужение проезжей части вводится для того, чтобы машины не мешали тяжелой технике участвовать в восстановлении грунтового покрытия склонов.

Напомним, в течение последних двух суток на рокадной дороге возле стадиона работало более 20 единиц техники. Специалисты вывезли свыше 3000м кубометров грунтовых наносов.