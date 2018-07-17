Coinrail возобновила работу

Южнокорейская криптобиржа Coinrail возобновила обслуживание после того, как была взломана в прошлом месяце. Часть украденных средств были восстановлены, а для компенсации остальных потерь площадка предлагает несколько вариантов.

В результате взлома Coinrail было украдено 11 криптовалют на сумму около $40 млн С 10 июня работа платформы была остановлена, а команда совместно с правоохранительными органами старается восстановить потерянные монеты. Вчера обслуживание было возобновлено и объявлено, что новая система полностью соответствует требованиям южнокорейского регулятора. Подробности расследования все еще не разглашаются, так как следствие не завершено.

Криптобиржа смогла полностью восстановить украденные DENT, BBC и ETH, а над возвратом JNT еще работают. Остальные монеты, в том числе и ВТС, восстановлены лишь частично. Coinrail сообщает, что средства, которые не были украдены или уже возвращены, могут быть немедленно сняты или проданы. Остальные монеты будут заморожены до завершения процедуры их восстановления.

Администрация торговой платформы предлагает пострадавшим два способа компенсации. Первый план предполагает, что криптобиржа будет использовать прибыль для покупки и восстановления украденных виртуальных валют. Альтернативой может быть обмен потерянных активов на токены Coinrail (RAIL), с их последующим конвертированием в корейские воны. Оба варианта были негативно восприняты сообществом пользователей.

Напомним, что торговая платформа Robinhood добавила криптовалюту Dogecoin. Монета резко подорожала в цене.