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На Арбате стартовала фотовыставка «Орловский край — жемчужина Черноземья».
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На Арбате стартовала фотовыставка «Орловский край — жемчужина Черноземья». 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 2 часа назад
С 15 июля по 13 августа 2018 года на Арбате проходит фотовыставка туристского потенциала Орловской области «Орловский край — жемчужина Черноземья».
С орловским краем связана жизнь и творчество 186 выдающихся писателей, поэтов, военачальников и государственных деятелей. Среди них И. С. Тургенев, Ф. И. Тютчев, И. А. Бунин, М. М. Пришвин, П. А. Столыпин. Орловская область удивительно сочетает в себе культурные традиции и природные начала.
2018 год особо знаменательный для региона. Россия и весь мир отмечают 200-летний юбилей со дня рождения И. С. Тургенева.
На стыке двух природно-климатических зон — широколиственных лесов и лесостепей — расположен национальный парк «Орловское полесье», где сосредоточена уникальная флора и фауна, а некоторые из его обитателей занесены в Красную книгу.
Активно развит на Орловщине паломничекий туризм. Уездный город Болхов — это уникальный древний город, сохранивший свой неповторимый купеческий колорит, с невысокой застройкой и огромным количеством православных храмов, определяющих его силуэт. На территории Орловской области находится 1919 памятников культуры, из них 332 федерального значения.
Орловский край является родиной народных промыслов и ремесел. Именно здесь появились и стали известны всему миру чернышенская и плешковская глиняные игрушки, ливенская гармошка, мценское кружево и вышивка «орловский спис».
Военно-патриотическое направление, активный отдых и рекреация, паломнический и религиозный, деловой, культурно-познавательный и событийный туризм — вот широкий спектр направлений, доступных туристам в Орловской области.
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