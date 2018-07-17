На Арбате стартовала фотовыставка «Орловский край — жемчужина Черноземья».

С 15 июля по 13 августа 2018 года на Арбате проходит фотовыставка туристского потенциала Орловской области «Орловский край — жемчужина Черноземья».

С орловским краем связана жизнь и творчество 186 выдающихся писателей, поэтов, военачальников и государственных деятелей. Среди них И. С. Тургенев, Ф. И. Тютчев, И. А. Бунин, М. М. Пришвин, П. А. Столыпин. Орловская область удивительно сочетает в себе культурные традиции и природные начала.

2018 год особо знаменательный для региона. Россия и весь мир отмечают 200-летний юбилей со дня рождения И. С. Тургенева.

На стыке двух природно-климатических зон — широколиственных лесов и лесостепей — расположен национальный парк «Орловское полесье», где сосредоточена уникальная флора и фауна, а некоторые из его обитателей занесены в Красную книгу.

Активно развит на Орловщине паломничекий туризм. Уездный город Болхов — это уникальный древний город, сохранивший свой неповторимый купеческий колорит, с невысокой застройкой и огромным количеством православных храмов, определяющих его силуэт. На территории Орловской области находится 1919 памятников культуры, из них 332 федерального значения.

Орловский край является родиной народных промыслов и ремесел. Именно здесь появились и стали известны всему миру чернышенская и плешковская глиняные игрушки, ливенская гармошка, мценское кружево и вышивка «орловский спис».

Военно-патриотическое направление, активный отдых и рекреация, паломнический и религиозный, деловой, культурно-познавательный и событийный туризм — вот широкий спектр направлений, доступных туристам в Орловской области.