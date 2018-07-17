Насколько хорошо работают управляющие компании

«ВМ» об этом спросила читателей.

Виталий Насонов, IT-инженер:

— Не очень доволен. В подъезде в последнее время сильно пахнет от мусоропровода. Звоню диспетчеру, а он говорит, что мусоропровод скоро заменят, потому что будет кап ремонт. А до ремонта что — можно и не чистить? И еще стены в подъезде — особенно на первом этаже — довольно грязные.

Алла Коваленко, менеджер по продажам:

— Управляющая компания стала работать намного лучше после того, как появилась единая диспетчерская. Теперь по поводу каждой заявки оттуда перезванивают и спрашивают — хорошо ли сделали, есть ли претензии. И если претензии есть, то управляющую компанию просят все переделать. И они реально переделывают. В общем, контроль добавил порядка.

Антон Теплов, госслужащий:

— Нет, работа коммунальщиков не устраивает. Крыльцо у подъезда, например, совершенно разрушено. Его нужно полностью менять, но все, что делает УК, — это раз в несколько месяцев пытается выровнять ступени с помощью цемента. Толку от этого никакого, потому что цемент быстро размывается дождевой водой.

Елена Батухтина, врач-ортопед:

— В принципе претензий никаких, кроме одной — советского стиля обслуживания. Вызываешь сантехника и полдня ждешь, когда он придет. Точного времени диспетчер назвать не может. Почему врач должен принять пациента в строго определенное время, которое пациент выбрал, а сантехник приходит тогда, когда ему удобно? Это, мне кажется, нужно менять.

Руслан Низамов, банковский служащий:

— Жил в разных домах, и, должен заметить, качество обслуживания везде разное. Порядок, как правило, в новых домах, где живут обеспеченные люди и есть консьержка. Там и коммунальщики вежливые, и на вызов приходят быстрее. Возможно потому, что жильцы им лично платят.

Нина Яковлева, аспирант:

— Заметила интересную вещь: как только с дворником или парнем, который моет подъезд, начинаешь здороваться, разговаривать — да хоть о погоде, они начинают лучше работать. Как вы к людям, так и они к вам.