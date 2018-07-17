Социсследование: Антирейтинг Порошенко — минус 72%

Он отметил, что картина не меняется длительное время: украинцы не верят ни одному политику.

«Баланс Порошенко составляет —72%. Приблизительно такой же баланс недоверия имел экс-президент Виктор Ющенко под конец своего срока. У Януковича он был немножко больше, но все зависит от месяца, когда проводился мониторинг», — сообщил Дмитрук.

Примечательно, что на четвертую позицию по минимуму недоверия у населения вырвался лидер «Аграрной партии» Виталий Скоцик (-40,9% / + 7,6). На третьем месте — глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (-54,6% / + 25,7).

Не верят даже лидерам доверия — рокеру Святославу Вакарчуку из группы «Океан Эльзы» и шоумену Владимиру Зеленскому . Просто их оценивают наиболее позитивно среди всех остальных — их плюсовой уровень составляет соответственно 31% и 33,4% при соответствующем же антирейтинге в —54,6% и 52%.

А если бы выборы состоялись на следующей неделе, люди проголосовали бы больше всего за Тимошенко (12,9%), Гриценко (8,3%), Бойко (6,9%), Рабиновича (6,9%), а уже потом за Порошенко (5,9%)

Данное социальное исследование было проведено аналитической группой «Социопрогноз» Киевского пресс-клуба, Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко (УИСИ), центром «Социальный мониторинг», а также Институтом анализа и прогнозирования.

7-11 июля специалистами было опрошено 1250 респондентов в областных центрах и больших городах Западного, Северно-Центрального, Восточного и Южного регионов страны. Результаты могут колебаться в пределах стандартной погрешности — 2,89%.