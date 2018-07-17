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Социсследование: Антирейтинг Порошенко — минус 72%
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Социсследование: Антирейтинг Порошенко — минус 72% 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Он отметил, что картина не меняется длительное время: украинцы не верят ни одному политику.
Так, лидером антирейтинга (-92,4%) является экс-премьер-министр Арсений Яценюк с позитивным результатом всего в 4%. Второе место по недоверию занимает нынешний спикер Верховной Рады Андрей Парубий (-85,5% / + 6,7%), а замыкает позорную тройку — президент Украины Петр Порошенко (-84,3% / +11,7%).
«Баланс Порошенко составляет —72%. Приблизительно такой же баланс недоверия имел экс-президент Виктор Ющенко под конец своего срока. У Януковича он был немножко больше, но все зависит от месяца, когда проводился мониторинг», — сообщил Дмитрук.
Далее снизу вверх — лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок (-81,1% / +11,5%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (-79,2% / + 14,6%), премьер-министр Владимир Гройсман (-75,9% / +18%), глава партии «За Життя» Вадим Рабинович (-69,4% / +15,7%), глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (-74% / +22,2%), глава Оппозиционного блока Юрий Бойко (-63,6 / +18,2%), мэр Львова Андрей Садовый (-62,7% / +19,6%).
Примечательно, что на четвертую позицию по минимуму недоверия у населения вырвался лидер «Аграрной партии» Виталий Скоцик (-40,9% / + 7,6). На третьем месте — глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (-54,6% / + 25,7).
Не верят даже лидерам доверия — рокеру Святославу Вакарчуку из группы «Океан Эльзы» и шоумену Владимиру Зеленскому. Просто их оценивают наиболее позитивно среди всех остальных — их плюсовой уровень составляет соответственно 31% и 33,4% при соответствующем же антирейтинге в —54,6% и 52%.
А если бы выборы состоялись на следующей неделе, люди проголосовали бы больше всего за Тимошенко (12,9%), Гриценко (8,3%), Бойко (6,9%), Рабиновича (6,9%), а уже потом за Порошенко (5,9%)
Данное социальное исследование было проведено аналитической группой «Социопрогноз» Киевского пресс-клуба, Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко (УИСИ), центром «Социальный мониторинг», а также Институтом анализа и прогнозирования.
7-11 июля специалистами было опрошено 1250 респондентов в областных центрах и больших городах Западного, Северно-Центрального, Восточного и Южного регионов страны. Результаты могут колебаться в пределах стандартной погрешности — 2,89%.
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