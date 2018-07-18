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17 июля в Сочи открылся волонтерский лагерь «Тропой леопарда»
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17 июля в Сочи открылся волонтерский лагерь «Тропой леопарда» 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
В Кавказском биосферном заповеднике собрались добровольцы из 10 регионов страны
17 июля в Сочи открылся волонтерский лагерь «Тропой леопарда».
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