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Волгоградцы не захотели называть мемориальный парк в честь Игоря Акинфеева
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Волгоградцы не захотели называть мемориальный парк в честь Игоря Акинфеева 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Мемориальный парк напротив стадиона «Волгоград Арена» назвали «Парком Победы». Вариант про Игоря Акинфеева, навеянный выступлением сборной России на чемпионате мира, занял в голосовании лишь третье место.
Во время голосования волгоградцы предложили больше 600 вариантов
— Парк «Россия», парк Встреч, парк Дружбы или Молодежный — эти и сотни других вариантов предложили сами волгоградцы, — уточнили в пресс — службе мэрии. — Бесспорным лидером голосования стал вариант «Парк Победы». В будущем это же имя дадут и самому стадиону.
На втором месте горожане оставили «Парк „Арена“. Совсем немного до золота не хватило и парку имени Игоря Акинфеева.
В день начала чемпионата мира в Волгограде официально открыли мемориальный парк, всего за год кардинально сменивший свой имидж. Вместо деревьев, которые в администрации назвали сухими и безжизненными, в сквере появились новые саженцы, шесть светомузыкальных арок и плоскостной фонтан — „меломан“. В нашем специальном фоторепортаже мы собрали кадры, которые без лишних слов показывают преображение парка напротив стадиона.
Мемориальный парк у подножия Мамаева кургана был создан в год 20-летия победы в Великой Отечественной войне. Тогда парк появился по инициативе работницы тракторного завода Любови Пластиковой, посадившей дерево в память о погибшем в Сталинграде муже. Позже тысячи горожан высадили в парке деревья в память о близких, не вернувшихся с войны. Перед чемпионатом мира мемориальный парк вырубили.
По словам главы администрации Волгограда, в городе появилось отличное „тусовочное“ место, в котором будут отдыхать все волгоградцы.
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