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Работодателей в России хотят обязать платить страховые взносы за мигрантов
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Работодателей в России хотят обязать платить страховые взносы за мигрантов 

Говорит Москва 2 часа назад
Речь идёт о страховании мигрантов, которые оформили патент на работу.
О работе над законопроектом рассказал журналистам в Госдуме руководитель министерства труда Максим Топилин.
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