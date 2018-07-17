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Работодателей в России хотят обязать платить страховые взносы за мигрантов
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Работодателей в России хотят обязать платить страховые взносы за мигрантов
Говорит Москва
2 часа назад
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Речь идёт о страховании мигрантов, которые оформили патент на работу.
О работе над законопроектом рассказал журналистам в
Госдуме
руководитель
министерства труда
Максим Топилин
.
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