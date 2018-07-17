Военнослужащие мотострелковой бригады ЦВО завершили горную подготовку в центре «Ергаки»

Мотострелки отработали технику преодоления горных препятствий, транспортировку раненых и другие способы повышения боеспособности личного состава в условиях горной местности.

Военнослужащие мотострелковой бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Тыве, завершили горную подготовку в окружном центре «Ергаки».

Мотострелки отработали технику преодоления горных препятствий, транспортировку раненых и другие способы повышения боеспособности личного состава в условиях горной местности.

Центр военно-спортивной подготовки «Ергаки» ежегодно готовит около 700 военнослужащих по программам горной и специальной подготовки.