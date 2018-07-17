Ещё
Военнослужащие мотострелковой бригады ЦВО завершили горную подготовку в центре «Ергаки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военнослужащие мотострелковой бригады ЦВО завершили горную подготовку в центре «Ергаки» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Мотострелки отработали технику преодоления горных препятствий, транспортировку раненых и другие способы повышения боеспособности личного состава в условиях горной местности.
Военнослужащие мотострелковой бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Тыве, завершили горную подготовку в окружном центре «Ергаки».
Мотострелки отработали технику преодоления горных препятствий, транспортировку раненых и другие способы повышения боеспособности личного состава в условиях горной местности.
Центр военно-спортивной подготовки «Ергаки» ежегодно готовит около 700 военнослужащих по программам горной и специальной подготовки.
ТК «Звезда»: последние новости
Мое место – Берлин: как морская авиация нанесла удар по столице Рейха На полигоне Камхуд завершился дружеский чемпионат снайперов российской военной базы в Ереване и Вооруженных сил Армении Российские военные подготовят более 1000 специалистов для армии Таджикистана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан главный гаишник севера Москвы108
Похищение на Украине, обман болельщицы и другие события дня8
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог198
Погиб Тагир Вагапов52
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца152
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение