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В метрополитене Вены раздали 14 тысяч дезодорантов
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В метрополитене Вены раздали 14 тысяч дезодорантов 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
14 тысяч дезодорантов раздала пассажирам администрация венского метрополитена. Дезодоранты со свежим унисекс-ароматом практически вырывали из рук. Аукцион невиданной щедрости проходил на шестой линии. На ней лишь половина поездов оборудована кондиционерами. Эту линию можно сравнить с Филевской линией московского метро.
Но наземная часть метро — это не только свежий воздух: летом на солнце вагоны нагреваются очень быстро. Вагоны венского метро для борьбы с перегревом решено оснастить солнцезащитными пленками на окна и вентиляционными решетками, сообщает ТАСС.
Компания Wiener Linien задумала двухдневную раздачу дезодорантов в качестве компенсации за перегрев воздуха в вагонах.
"Из-за высоких температур человек острее воспринимает запахи", — подчеркнул представитель транспортной компании Даниэль Аманн.
Но кампания по раздаче дезодорантов ограничилась одним днем. Главная причина: дезодорантов на раздачу во второй день не осталось. Побочная причина: несмотря на благие намерения транспортной компании не все восприняли кампанию по раздаче дезодорантов однозначно. Некоторые пассажиры решили, что им так намекают на неприятный запах пота от них в общественном месте.
Компания Wiener Linien, обслуживающая работу венского городского общественного транспорта, намерена продолжить борьбу с неприятными запахами в метро австрийской столицы. В сентябре 2018 года на шестой линии венского метро запретят употреблять сильно пахнущую еду — донер, кебаб и пиццу.
Что же касается раздачи дезодорантов, то, как добавляет Даниэль Аманн, компания возможно повторит ее в следующем году.
В Москве в сильную жару, когда температура в метро превышала 28 градусов, в метро раздавали бутылочки с прохладной водой.
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