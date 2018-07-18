Макрон назвал предполагаемую дату вступления Сербии в Евросоюз 

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Сербия может вступить в ЕС значительно раньше 2025 года. «Дела продвигаются быстрее, чем ожидалось», — отметил французский лидер после встречи с главой Сербии Александром Вучичем.
Для этого, по словам Макрона, «необходимо выполнить все поставленные условия», передает ТАСС.
Президент Сербии признался, что Белград «надеется на позитивное решение ЕС по этой теме». Также кандидатами на вступление в Евросоюз являются Албания, Македония, Черногория и Турция.
Ранее Вучич подчеркивал, что ни разу не слышал от президента РФ Владимира Путина возражений по поводу желания Сербии вступить в ЕС. Он также отметил, что его страна не станет присоединяться к антироссийским санкциям Европейского союза.