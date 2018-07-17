Почти 3 тыс. пачек табачных стиков для электронных сигарет изъяли у пассажира на Шереметьевской таможне

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники Шереметьевской таможни (ФТС России ) при проведении таможенного контроля рейса Москва-Ханой остановили гражданина Вьетнама , который пытался незаконно провезти через таможенную границу 2 тыс. 940 пачек табачных стиков для электронных сигарет. Так, в ходе рентгеноскопии багажа инспектор таможни обратил внимание на большое количество однородных предметов. При дальнейшем таможенном досмотре в чемоданах были обнаружены 147 блоков стиков для нагревательной системы IQOS», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что вся табачная продукция изъята, назначена товароведческая экспертиза, которая установит подлинность и реальную стоимость товара.

«В действиях пассажира, по факту незаконного перемещения табачной продукции усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.2 Кодекса об административных правонарушениях «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию», — добавили в пресс-службе.