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Депутатам Госдумы пока не поступало официального приглашения посетить США
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Депутатам Госдумы пока не поступало официального приглашения посетить США 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы пока не получали от американской стороны официального приглашения посетить США с ответным визитом. Об этом журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Устное приглашения в адрес российских парламентариев приехать в США прозвучало в рамках встречи конгрессменов c руководством Госдумы в Москве в начале июля. Ранее не исключалось, что такой визит возможен осенью.
"Нет, так быстро это не происходит. Но посол США в РФ присутствовал на этой встрече. Насколько я понимаю, он дальше должен будет заниматься оформлением этого приглашения", — сказал Володин во вторник, отвечая на вопросы корреспондентов.
Он добавил, что сейчас в США период парламентских отпусков и каникул. «За это время мы обменяемся письмами, выйдем на понятные графики поездок», — добавил спикер.
Он также отметил, что при формировании делегации Госдумы будет учтено представительство всех политических фракций, а также «выдержана определенная симметричность». «Наша задача — развивать сотрудничество и приветствовать как цель дальнейшие коммуникации», — заключил Володин.
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