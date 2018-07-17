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Моряк из Правдинска погасил полумиллионный долг по алиментам, чтобы не лишиться работы на иностранном судне
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Моряк из Правдинска погасил полумиллионный долг по алиментам, чтобы не лишиться работы на иностранном судне 

Клопс.Ru 2 часа назад
Житель Правдинска погасил полумиллионный долг по алиментам на содержание двух дочерей 2004 года рождения, чтобы не лишиться работы на иностранном рыболовецком судне. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе судебных приставов.
По решению суда должник обязан был платить 1/3 всех видов заработка или иного дохода ежемесячно на содержание своих детей. Отец не отказывался от платежей, однако сознательно занизил суммы. Его законный представитель неоднократно утверждал взыскателю, что должник является безработным и финансового дохода не имеет.
Судебные приставы раскрыли обман. Пристав установил, что должник ходит в море на иностранном рыболовецком судне в должности слесаря и имеет достойную заработную плату. В результате должнику произвели перерасчёт суммы. Чтобы не потерять работу с хорошим заработком, должник с размером выплаты согласился и полностью погасил её.
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