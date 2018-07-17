Моряк из Правдинска погасил полумиллионный долг по алиментам, чтобы не лишиться работы на иностранном судне

Житель Правдинска погасил полумиллионный долг по алиментам на содержание двух дочерей 2004 года рождения, чтобы не лишиться работы на иностранном рыболовецком судне. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе судебных приставов.

По решению суда должник обязан был платить 1/3 всех видов заработка или иного дохода ежемесячно на содержание своих детей. Отец не отказывался от платежей, однако сознательно занизил суммы. Его законный представитель неоднократно утверждал взыскателю, что должник является безработным и финансового дохода не имеет.

Судебные приставы раскрыли обман. Пристав установил, что должник ходит в море на иностранном рыболовецком судне в должности слесаря и имеет достойную заработную плату. В результате должнику произвели перерасчёт суммы. Чтобы не потерять работу с хорошим заработком, должник с размером выплаты согласился и полностью погасил её.