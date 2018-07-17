Гехт: Минсельхоз должен стать лидером при определении задач по цифровизации села

«Какие-то сиюминутные тактические решения, в принципе, не решают стратегических задач. Чтобы начинать цифровизацию, надо оцифровать то, что мы имеем, понять, чего мы хотим и к чему движемся. Здесь важно найти ту золотую середину, которая позволит учесть и объективные потребности развития экономики и развития страны, и интересы тех, кто проживает в сельской местности», — сказала сенатор на «круглом столе» в Совете Федерации, темой которого стала цифровая трансформация сельских территорий.

По мнению Гехт, Минсельхозу надо стать лидером в этом движении и понять все те стратегические задачи, которые стоят с точки зрения развития сельских территорий.

«Сегодня мы этого, к сожалению, не видим, задачи разбросаны по всем министерствам, и каждое узнаёт о деятельности другого из таких мероприятий, как сегодняшнее, — констатировала сенатор. — Я считаю, что это должна быть более глубокая аналитическая работа на уровне тех задач, которые ставит цифровая экономика».

Необходимо говорить о межведомственном подходе к цифровизации села, согласилась с сенатором Евгения Уваркина, председатель Комиссии по развитию АПК и сельских территорий Общественной палаты

«Цифровизация не может быть в отрыве. Мы должны определять приоритетность. Так, телемедицина — это важно и нужно, но перед этим нужно обеспечить качество самих медуслуг на селе», — привела пример эксперт.