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Гехт: Минсельхоз должен стать лидером при определении задач по цифровизации села
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Гехт: Минсельхоз должен стать лидером при определении задач по цифровизации села 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Министерство сельского хозяйства должно сформулировать чёткие стратегические задачи по цифровизации сельских территорий в сотрудничестве с другими ведомствами, считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт.
«Какие-то сиюминутные тактические решения, в принципе, не решают стратегических задач. Чтобы начинать цифровизацию, надо оцифровать то, что мы имеем, понять, чего мы хотим и к чему движемся. Здесь важно найти ту золотую середину, которая позволит учесть и объективные потребности развития экономики и развития страны, и интересы тех, кто проживает в сельской местности», — сказала сенатор на «круглом столе» в Совете Федерации, темой которого стала цифровая трансформация сельских территорий.
По мнению Гехт, Минсельхозу надо стать лидером в этом движении и понять все те стратегические задачи, которые стоят с точки зрения развития сельских территорий.
«Сегодня мы этого, к сожалению, не видим, задачи разбросаны по всем министерствам, и каждое узнаёт о деятельности другого из таких мероприятий, как сегодняшнее, — констатировала сенатор. — Я считаю, что это должна быть более глубокая аналитическая работа на уровне тех задач, которые ставит цифровая экономика».
Необходимо говорить о межведомственном подходе к цифровизации села, согласилась с сенатором Евгения Уваркина, председатель Комиссии по развитию АПК и сельских территорий Общественной палаты.
«Цифровизация не может быть в отрыве. Мы должны определять приоритетность. Так, телемедицина — это важно и нужно, но перед этим нужно обеспечить качество самих медуслуг на селе», — привела пример эксперт.
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