Полиция не нашла доказательств покушения на бывшего главу ГСЧС Украины

Об этом УНН сообщил глава ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

«Заявление действительно есть, полиция выезжала. Опросили свидетелей — они не слышали, что кто-либо стрелял. Пока что не обнаружено подтверждений, что что-то там было», — указал Жукович.

Ранее Бочковский рассказал, что 16 июля ночью в Броварском районе неизвестные покушались на него при помощи огнестрельного оружия. Он связал покушение со своим делом в апелляционном суде.

26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Бочковского с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины . Бочковский «прославился» тем, что его задержали и заковали в наручники прямо на заседании Кабинета министров Украины в 2015 году.

После решения Окружного административного суда глава МВД , через которое Кабмин и руководит ГСЧС, Арсен Аваков заявил, что не видит оснований для восстановления Бочковского в должности.