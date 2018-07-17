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Полиция не нашла доказательств покушения на бывшего главу ГСЧС Украины
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Полиция не нашла доказательств покушения на бывшего главу ГСЧС Украины 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом УНН сообщил глава ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.
«Заявление действительно есть, полиция выезжала. Опросили свидетелей — они не слышали, что кто-либо стрелял. Пока что не обнаружено подтверждений, что что-то там было», — указал Жукович.
Ранее Бочковский рассказал, что 16 июля ночью в Броварском районе неизвестные покушались на него при помощи огнестрельного оружия. Он связал покушение со своим делом в апелляционном суде.
26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Бочковского с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Бочковский «прославился» тем, что его задержали и заковали в наручники прямо на заседании Кабинета министров Украины в 2015 году.
После решения Окружного административного суда глава МВД, через которое Кабмин и руководит ГСЧС, Арсен Аваков заявил, что не видит оснований для восстановления Бочковского в должности.
7 мая Бочковский подал заявление в Минюст о принудительном восстановлении в должности.
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