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Родные жертв взрыва газа в Петербурге могут претендовать на выплаты до 2 млн рублей
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Родные жертв взрыва газа в Петербурге могут претендовать на выплаты до 2 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Родственники, находившиеся на попечении у рабочих, погибших во вторник при взрыве газового баллона на севере Санкт-Петербурга, могут рассчитывать на получение страховки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального союза страховщиков ответственности (НССО).
ЧП произошло накануне на территории бывшего трамвайного парка на севере Санкт-Петербурга. Примерно в 12:30 на станции наполнения баллонов техническими газами ООО «Автоген» произошел взрыв газа, унесший жизни двоих человек.
"Иждивенцы погибших в результате взрыва газового баллона в Санкт-Петербурге вправе рассчитывать на страховые компенсации до 2 млн рублей, сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс. Также он добавил, что, согласно данным автоматизированной системы НССО, ответственность владельца опасного объекта застрахована в АО «АльфаСтрахование», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы НССО, один из объектов на территории, где произошла трагедия был застрахован в компании «АльфаСтрахование». Также в компании подтвердили готовность осуществлять выплаты, если случай будет признан страховым.
Как стало известно накануне вечером, по факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ"). Следственные и властные органы пока не разглашают информацию о личностях погибших, а так же о составе их семей.
Как отметил в среду в интервью городскому порталу «Город+» глава Калининского района Василий Пониделко, в настоящий момент на месте продолжается работа экспертов. «На сегодняшний день преждевременно делать какие-то выводы. Работают эксперты, работают службы, городские службы, районные службы, чтобы локализовать последствия [случившегося]», — отметил Пониделко.
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