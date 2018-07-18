Родные жертв взрыва газа в Петербурге могут претендовать на выплаты до 2 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 18 июля. / ТАСС /. Родственники, находившиеся на попечении у рабочих, погибших во вторник при взрыве газового баллона на севере Санкт-Петербурга, могут рассчитывать на получение страховки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

ЧП произошло накануне на территории бывшего трамвайного парка на севере Санкт-Петербурга. Примерно в 12:30 на станции наполнения баллонов техническими газами ООО «Автоген» произошел взрыв газа, унесший жизни двоих человек.

"Иждивенцы погибших в результате взрыва газового баллона в Санкт-Петербурге вправе рассчитывать на страховые компенсации до 2 млн рублей, сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс . Также он добавил, что, согласно данным автоматизированной системы НССО, ответственность владельца опасного объекта застрахована в АО «АльфаСтрахование» , — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы НССО, один из объектов на территории, где произошла трагедия был застрахован в компании «АльфаСтрахование». Также в компании подтвердили готовность осуществлять выплаты, если случай будет признан страховым.

Как стало известно накануне вечером, по факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ"). Следственные и властные органы пока не разглашают информацию о личностях погибших, а так же о составе их семей.

Как отметил в среду в интервью городскому порталу «Город+» глава Калининского района Василий Пониделко, в настоящий момент на месте продолжается работа экспертов. «На сегодняшний день преждевременно делать какие-то выводы. Работают эксперты, работают службы, городские службы, районные службы, чтобы локализовать последствия [случившегося]», — отметил Пониделко.