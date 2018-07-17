В Дмитровском отремонтировали спортивную площадку

Сломанную калитку на спортивной площадке по адресу Яхромская улица, дом 4, корпус 2 привели в порядок. Меры приняли по просьбе жительницы Дмитровского района, сообщившей о проблеме на портал «Наш город».

Работы провели в течение четырех дней с момента поступления заявки. Официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы Дмитровского района Юрия Фисенко появился на портале в установленный срок.

«Факт некачественного содержания спортивной площадки подтвердился. Выполнены работы по ремонту ограждения площадки и калитки в местах повреждений. Спортивная площадка подлежит эксплуатации», — отмечается в сообщении.

Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании спортивных площадок, нужно зарегистрироваться на сайте и выбрать соответствующий раздел. (мю)