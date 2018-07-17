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В Дмитровском отремонтировали спортивную площадку
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В Дмитровском отремонтировали спортивную площадку 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Сломанную калитку на спортивной площадке по адресу Яхромская улица, дом 4, корпус 2 привели в порядок. Меры приняли по просьбе жительницы Дмитровского района, сообщившей о проблеме на портал «Наш город».
Работы провели в течение четырех дней с момента поступления заявки. Официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы Дмитровского района Юрия Фисенко появился на портале в установленный срок.
«Факт некачественного содержания спортивной площадки подтвердился. Выполнены работы по ремонту ограждения площадки и калитки в местах повреждений. Спортивная площадка подлежит эксплуатации», — отмечается в сообщении.
Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании спортивных площадок, нужно зарегистрироваться на сайте и выбрать соответствующий раздел. (мю)
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