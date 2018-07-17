Гинер высказался о возможном трансфере Фернандеса

«Я всегда говорил, что Марио — великий игрок, звезда. И сейчас это подтвердилось на уровне чемпионата мира. Он вошёл в символическую сборную турнира, это огромный результат. Если будут по нему предложения, то его можно отпустить. Чтобы он поиграл в зарубежном чемпионате, показал себя. Я не знаю, куда ему ещё можно расти, но уверен, что это возможно», — приводит слова Гинера Sport24.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года, куда перешёл из бразильского «Гремио». Он провёл 141 матч в составе армейцев и забил один гол.

Ранее агент Фернандеса прокомментировал интерес к футболисту со стороны «Валенсии».