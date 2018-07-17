Пореченков не осудил решение «Квартета И» отказаться от крымских гастролей

Один из основателей комического театра «Квартет И» Ростислав Хайт сообщил об отказе коллектива посещать Крым из‐за возможного запрета на въезд в Украину . Как сообщает Nation News, актер Михаил Пореченков , пошутил, что, возможно, им просто не подходит климат.

Ранее Хайт в интервью радиостанции «Говорит Москва» обосновал свое решением страхом. Актер признался, что у него в Одессе живет семья, которую он хочет посещать. В качестве примера он привел ситуацию, с которой столкнулась актриса Нонна Гришаева . После запрета на въезд в Украину из-за участия в фестивале детских фильмов в лагере «Артек» она была вынуждена перевезти своих родственников в Россию

По мнению Пореченкова, возможность посещать Крым — личное дело каждого. Сам, актера не собирается отказываться от поездок на полуостров и планирует продолжать сотрудничество.

«Это их решение. Каждый имеет право на свое мнение. Лично я в Крым поеду. Буду сотрудничать. И творческие акции буду проводить, и фестивали, и кино снимать. Почему нет? Может, им климат там не подходит?», — сказал актер.

Группа «Любэ» написала песню о Крыме и приступила к съемкам клипа на Крымском мосту. Композицией музыканты хотят передать восторг и радость, которые вызывает у людей факт соединения полуострова с материковой частью России.