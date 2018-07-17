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Пореченков не осудил решение «Квартета И» отказаться от крымских гастролей
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Пореченков не осудил решение «Квартета И» отказаться от крымских гастролей 

360tv.ru 34 минуты назад
Один из основателей комического театра «Квартет И» Ростислав Хайт сообщил об отказе коллектива посещать Крым из‐за возможного запрета на въезд в Украину. Как сообщает Nation News, актер Михаил Пореченков, пошутил, что, возможно, им просто не подходит климат.
Ранее Хайт в интервью радиостанции «Говорит Москва» обосновал свое решением страхом. Актер признался, что у него в Одессе живет семья, которую он хочет посещать. В качестве примера он привел ситуацию, с которой столкнулась актриса Нонна Гришаева. После запрета на въезд в Украину из-за участия в фестивале детских фильмов в лагере «Артек» она была вынуждена перевезти своих родственников в Россию.
По мнению Пореченкова, возможность посещать Крым — личное дело каждого. Сам, актера не собирается отказываться от поездок на полуостров и планирует продолжать сотрудничество.
«Это их решение. Каждый имеет право на свое мнение. Лично я в Крым поеду. Буду сотрудничать. И творческие акции буду проводить, и фестивали, и кино снимать. Почему нет? Может, им климат там не подходит?», — сказал актер.
Группа «Любэ» написала песню о Крыме и приступила к съемкам клипа на Крымском мосту. Композицией музыканты хотят передать восторг и радость, которые вызывает у людей факт соединения полуострова с материковой частью России.
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