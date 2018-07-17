Тихонов: Тулаева ранее выгнали из команды Москвы, какая-то бодяга там была

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал скандал вокруг с высказываниями 25-летнего тренера резервной сборной России Владислава Тулаева.

«Нужно задать Драчёву вопрос о том, может ли быть тренером 25-летний человек, мотивацией которого являются деньги и «ксива». Там вообще набираются люди, далёкие от биатлона. Тулаева ранее за что-то выгнали из биатлонной команды Москвы . Не знаю деталей, но какая-то бодяга там была», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным

Тулаев оказался в центре скандала, рассказав в прямом эфире в своём «инстаграме» о мотивации работы в команде. В частности, он сказал: «Мне самое главное — удостоверение получить, мы будем парковаться на чёрном „мерине“ прямо возле Олимпийского комитета. И уходить в закат». 17 июля с сайта СБР был удалён профиль Тулаева.