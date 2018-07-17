Эксперт: Карачаево-Черкесия может стать одним из лидеров России по розливу минеральной воды

Карачаево-Черкесии есть хорошие возможности для развития бальнеологии и все шансы в перспективе стать одним из лидеров по розливу воды в России благодаря огромным ресурсам минеральных вод. Сейчас в регионе эксплуатируется всего пять месторождений, меньше половины с утвержденными запасами воды. Такое мнение выразил кандидат геолого-минералогических наук, начальник отдела геологии и лицензирования по КЧР департамента по недропользованию по СКФО Умар Абайханов.

«Потенциал всех 11 месторождений Карачаево-Черкесии с утвержденными запасами для промышленного освоения составляет 4,098 тыс. куб. м в сутки, при этом общая добыча на пяти участках — менее 200 куб. м в сутки. Эти цифры говорят о том, что сегодня мы не выбираем даже одной двадцатой части утвержденных запасов минеральной воды, а есть ещё общий ресурсный потенциал (участки, где изучение не проводилось, но тоже можно добывать воду), который составляет около 10 тыс. куб м в сутки. Таким образом, добычу минеральной воды в перспективе можно увеличить в 50 и более раз, и это огромное нереализованное направление для развития курортов и экономики региона», — сказал Абайханов.

По его мнению, для прорыва в этой сфере, в первую очередь, необходимо создать благоприятные условия предприятиям по промышленному розливу минеральных вод, сообщает ТАСС . «Частные бизнес структуры, которые в свое время получили лицензии, пробурили скважины, утвердили запасы воды, сегодня по экономическим основаниям отказались от эксплуатации своих месторождений. В республике осталось только пять действующих лицензий на добычу в семи скважинах, что является для нас невысоким показателем», — добавил он.

Ученый отметил, что развитие этого направления поддержит экономику, а также послужит мощным толчком в продвижении курортов региона через бренды минеральных вод, которые можно разливать в Карачаево-Черкесии.

Развитие бальнеологии

Эксперт считает, что уникальные гидроминеральные богатства КЧР являются также основой для расширения действующих и создания сети новых здравниц и курортно-туристических комплексов республиканского, федерального и даже международного уровня.

«Второе направление — развитие бальнеологии. Необходимо привлекать инвестиции для строительства новых санаториев и центров, специализированных на лечении минеральными водами. Регион может смело опереться на опыт здравниц, которые в лечебном процессе используют бальнеолечение и даже имеют свои скважины, — это санатории «Солнечный» и «Теберда», которые добывают 3000 куб. м в год», — добавил Абайханов.

Третьим перспективным направлением эксперт назвал создание курортной и туристической инфраструктуры вокруг природных источников, что неизбежно приведет к росту турпотока и экономическому эффекту.

«При благополучном развитии этих факторов Карачаево-Черкесия имеет все шансы стать одним из лидеров по розливу минеральной воды в России и в Европе», — считает он.

По данным специалистов, из семи бальнеологических групп Евроазиатского континента в Карачаево-Черкесии присутствует шесть групп, включающих в себя 46 типов минеральной воды. Таким образом, в Карачаево-Черкесии представлена вся бальнеологическая линейка Европы и Азии кроме сероводородных вод. Бальнеологические группы, имеющиеся в КЧР: воды без специфических компонентов и свойств; углекислые воды; железистые и мышьяковистые; бромные, йодные и борные; радоновые; кремнистые термальные воды. Наиболее представительны группы углекислых и вод без специфических компонентов и свойств, включающие по 15 различных геохимических (лечебных) типов.