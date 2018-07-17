В Ярославле разбирают платную автомобильную стоянку

Приставы следят, чтобы с демонтажом стоянки не затягивали

Ярославле Арбитражный суд рассмотрел иск, поданный городским департаментом земельных отношений совместно с агентством по аренде земельных участков. Те требовали, чтобы частный предприниматель демонтировал платную стоянку, которая находится в Брагино за рынком Дзержинского района.

— Суд принял сторону истцов и постановил снести парковку, — рассказали в управлении службы судебных приставов.

Также в УФССП России по Ярославской области рассказали, что проверили, как идёт демонтаж — хозяин уже начал разбирать забор.

Есть и новость хорошая для всех ярославских автовладельцев — в центре города с парковкой станет проще.