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В Ярославле разбирают платную автомобильную стоянку
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В Ярославле разбирают платную автомобильную стоянку 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Приставы следят, чтобы с демонтажом стоянки не затягивали
В Ярославле Арбитражный суд рассмотрел иск, поданный городским департаментом земельных отношений совместно с агентством по аренде земельных участков. Те требовали, чтобы частный предприниматель демонтировал платную стоянку, которая находится в Брагино за рынком Дзержинского района.
— Суд принял сторону истцов и постановил снести парковку, — рассказали в управлении службы судебных приставов.
Также в УФССП России по Ярославской области рассказали, что проверили, как идёт демонтаж — хозяин уже начал разбирать забор.
Есть и новость хорошая для всех ярославских автовладельцев — в центре города с парковкой станет проще.
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